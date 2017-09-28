طوارئ بميناء سفاجا لخروج 741 طن طرود ومعدات مستوردة لمصنع كيما أسوان

السويس - حسام الدين أحمد:

قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر: "إن إدارة ميناء سفاجا رفعت درجة الاستعداد وأعلنت حالة الطوارئ لخروج عدد 3 طرود معدات بإجمالي وزن 741 طنًا مستوردة لصالح شركة "نوسكو" لتجهيز مصنع كيما للكيماويات بأسوان.

وأضاف يوسف، في تصريحات صحفية، أن إدارة الميناء اتخذت ما يلزم من إجراءات للتجهيز الفني والاجرائي وتحديد مسار خروج الطرود من على الأرصفة داخل الميناء حتى البوابات المخصصة لخروج المهيئات، بالتنسيق مع الشرطة والجمارك بالميناء.

وأشار إلى أن إدارة الميناء، أخطرت مجلس مدينة سفاجا وإدارة المرور بسفاجا لفتح مسارات معينة لخروج الطرود والتنسيق حتى وصولها المصنع بأسوان، وذلك لتسهيل عملية الخروج من الميناء وحفاظا على البنية التحتية.

ولفت المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه جرى تحميل الطرود الثلاثة على تريلات مخصصة لاستيعاب الأوزان الكبيرة والأطوال المختلفة.

وفي السياق، شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة، على ضرورة التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائي وسرعة إنهاء كافة الإجراءات للإفراج عن المعدات والمهيئات، حرصا على خدمة المنطقة الصناعية والمستثمرين بكافة المشروعات بمنطقة جنوب الصعيد، وذلك في إطار توجيهات دكتور هشام عرفات وزير النقل، بضرورة تسهيل وسرعة إنهاء أعمال المستثمرين بالموانئ المختلفة.