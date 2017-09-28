كيف سطا 6 متهمين على شقة مسؤول رفيع المستوى بوزارة الداخلية "يوم الوقفة"؟

كتب - محمد شعبان:

كشفت مصادر أمنية رفيعة المستوى بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات إيقاع المتهمين بسرقة شقة لواء شرطة يتولى منصب رفيع المستوى بوزارة الداخلية، بمنطقة الخمايل بمدينة 6 أكتوبر.

المصادر أكدت في تصريحات لمصراوي، أن المتهمين الستة انقسموا إلى مجموعتين، تولت أحدهما عملية المراقبة، والثانية جمع المعلومات حول قاطني العقار بالكامل.

وأوضحت المصادر أن المتهمين قاموا بتنفيذ الواقعة يوم وقفة عيد الأضحى المبارك الماضي، حيث اعتلوا سطح العقار، وتسللوا إلى داخل الشقة باستخدام الحبال من أعلى مستغلين عدم وجود كاميرات مراقبة.

ولفتت المصادر، إلى أن المتهمين استولوا على 280 ألف جنيه، ومشغولات ذهبية، وأجهزة منزلية، وبعض المنقولات، ولاذوا بالفرار.

المصادر المطلعة على التحقيقات، أوضحت بأن سرقة تلك الشقة لم تكن بالصدفة، مشددين على أنه تم الإعداد الجيد لها، وذلك بدافع الانتقام لوجود خلافات سابقة بين أحد الجناة ومالك الشقة "لواء شرطة"، رافضين الإفصاح عن طبيعة تلك الخلافات.

وأكدت المصادر أن فريق بحث ضم نحو 20 ضابطا من قطاع أكتوبر يترأسهم مدير مباحث الجيزة، وتحت إشراف اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، توصلوا إلى مكان اختباء مرتكبي الواقعة من خلال التحريات والمشاهدات، والاستعانة بالأساليب العلمية الحديثة في الفحص.