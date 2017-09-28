المعارضة السورية : مقتل 60 عسكريًا من القوات النظامية شرق دمشق

حلب - (د ب أ):

أفادت المعارضة السورية اليوم الخميس بمقتل 60 عسكريا من القوات الحكومية السورية والمسلحين الموالين على جبهتي شرق العاصمة دمشق وريفها الغربي.

وقال قائد عسكري في المعارضة السورية لوكالة الأنباء الألمانية إن "مقاتلي الفرقة الرابعة التابعة للنظام خسروا خلال معارك الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 60 قتيلاً وحوالي 20 جريحا على جبهتي جوبر وعين ترما شرق العاصمة دمشق وفشلوا في تحقيق اي تقدم على تلك الجبهة".

وأضاف أن "أغلب قتلى الفرقة الرابعة سقطوا في ثلاثة كمائن إضافة إلى تدمير عدد من الاليات بمن فيها وأن ارقام القتلى والجرحى تمت معرفتها من احتراق شبكة اتصالاتهم التابعة للنظام ".

وكان الناطق الرسمي باسم فيلق الرحمن وائل علوان قال عبر حسابه في تلجرام" إن حصيلة ثلاثة كمائن نفذت خلال 24 ساعة الماضية، أوقعت أكثر من 50 قتيلًا وعشرات الجرحى من قوات الحكومية ".

وكان فيلق الرحمن أعلن أمس إعطاب دبابتين نوع T72 وبلدوزر مصفح وعربة شيلكا.

وأكد القائد العسكري فشل القوات الحكومية التي تقودها الفرقة الرابعة في الهجوم الذي شنته على مزرعة بين جن في ريف دمشق الجنوبي الغربي ، وأن ثمانية قتلى سقطوا وجرح أكثر من 10 آخرين.

وكانت مصادر اعلامية مقربة من غرفة عمليات اتحاد قوات جبل الشيخ في منطقة الحرمون بالغوطة الغربية قالت لـ (د.ب.أ) إن " 26 عنصرًا من الفرقة الرابعة الدفاع الوطني قتلوا إضافة الى عدد من الجرحى سقطوا خلال محاولته التقدم على إحدى التلال المحيطة بمزرعة بيت جن حيث شن الثوار هجومًا معاكسًا استُخدموا فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ".