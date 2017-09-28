ننشر مقترحا برلمانيا لمشروع قانون إنشاء «هيئة تقرير المسئولية الطبية»

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قالت النائبة إليزابيث شاكر، عضوة مجلس النواب، إنها انتهت من إعداد مشروع قانون بشأن «هيئة تقرير المسئولية الطبية»، وبموجبه «لا يجوز القبض أو الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمة الطبية في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم».

وأضافت شاكر، اليوم الخميس أنه «بموجب هذا القانون تقرر إنشاء هيئة تقرير المسؤولية الطبية، وهى الجهة الوحيدة التي تقرر مدى مسؤولية الطبيب الجنائية»، موضحة أنها تعتزم التقدم بهذا القانون فى أول جلسة للبرلمان بدور الانعقاد الثالث.

ولفتت إلى اختصاصات اللجنة وهي:

• التحقيق في الشكاوى التي تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه أضرار، ناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية.

• التحقيق في الإحالات التي ترد إليها من جهات التحقيق القضائية بحسب الأحوال ووفقا للقانون.

• وضع التقارير في غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن أي حالة من حالات مسؤولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط.

• يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير إحدى الأوراق اللازمة للتقاضي.

• تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام على الأقل لا يتخللها إجازة رسمية.

• للهيئة الحق في دعوة من ترى ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما ترى ضرورة الاطلاع عليه من الوثائق والمستندات.

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• تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلى النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخرى، وذلك في الحالات التي يتقدم فيهعا متلقو الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة.

وأضافت إليزابيث شاكر، أن مشروع القانون حدد حالات بعينها لا تقوم المسؤولية الطبية على مقدم الخدمة الطبية في حالة توافرها وهي:

أ‌- إذا كان الضرر الواقع على المريض هو أحد الآثار والمضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية.

ب- إذا اتبع مقدم الخدمة الطبية أسلوبا معينا في الإجراء مخالفا لغيره في ذات الاختصاص، ما دام هذا الأسلوب الذي اتبعه متفقا مع الأصول الطبية المتعارف عليها.

ج- إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل المريض نفسه أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من المسؤولين عن علاجه أو كان نتيجة لسبب خارجي.

وحدد مشروع القانون حالات تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوي عنه في الحالات الآتية:

• الوفاة.

• عدم الأهلية.

• غيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.