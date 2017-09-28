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أبرزهم «سليمان والسعيد».. 5 لاعبين يفتقدهم المنتخب في ملحمة الكونغو

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أبرزهم «سليمان والسعيد».. 5 لاعبين يفتقدهم المنتخب في ملحمة الكونغو أبرزهم «سليمان والسعيد».. 5 لاعبين يفتقدهم المنتخب في ملحمة الكونغو

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يواجه منتخب ، نظيره الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب، بمدينة الإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويحسم منتخب مصر تأهله رسميًا لمونديال ، حال فوزه على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، ليحقق حلم التأهل، الذي طال انتظاره 27 عامًا.

كان هيكتور ، كشف عن القائمة الخاصة بمباراة الفراعنة والكونغو، والتي شهدت تواجد 25 لاعبًا، حيث غاب عنها عددًا من اللاعبين المتألقين مع أنديتهم في الموسم الجديد، ترصدهم لكم «التحرير» في السطور التالية..

- عمر السعيد

ظهر عمر السعيد، بمستوى مُبهر للغاية في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري، بقميص الإنتاج الحربي، حيث استطاع أن يكون هدافًا للمسابقة برصيد 5 أهداف، بعد مرور 4 جولات فقط، وهو ما يؤكد أنه قادر على حل أزمة الهجوم.

عمر السعيد

- وليد سليمان

منتخب مصر، في أشد الحاجة لخدمات وليد سليمان، الذي يعيش حالة من التألق رفقة صفوف فريق الأهلي، حيث يمتلك اللاعب حلولًا فردية ودفاعية مميزة للغاية، ما يؤكد على قدرته في إفادة المنتخب الوطني، في المباراة المقبلة.

وليد سليمان

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- روقة

ظهر محمد أشرف (روقة)، بآداء أكثر من رائع مع الفريق الذي انضم له حديثًا ، حيث استطاع أن يترك انطباعًا جيدًا عن آدائه مع الأبيض، حيث تمكن من أن يكون هدافًا لفريقه برصيد 3 أهداف، على الرغم من كونه خط وسط مدافع.

محمد أشرف روقة

- عمرو مرعي

يعاني هجوم المنتخب، من نقص عددي كبير، ليظهر عمرو وردة في دور المُنقذ، بعد تألقه بقميص النجم الساحلي، وتسجيله هدفي التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا على حساب أهلي طرابلس الليبي، إلا أن هيكتور كوبر فضل عدم الاستعانة به.

عمرو مرعي

- محمود علاء

ظهر محمود علاء، بقميص فريق الزمالك، في الموسم الجديد، حيث استطاع أن يظهر بآداء مقنع للغاية، ليؤكد أحقيته بالتواجد ضمن قائمة المنتخب خاصة وأن هناك نقص عددي في قلب الدفاع.

محمود علاء

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التحرير

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