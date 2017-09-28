أبرزهم «سليمان والسعيد».. 5 لاعبين يفتقدهم المنتخب في ملحمة الكونغو

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

يواجه منتخب مصر، نظيره الكونغو برازافيل، يوم 8 أكتوبر المقبل، على ملعب برج العرب، بمدينة الإسكندرية، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

ويحسم منتخب مصر تأهله رسميًا لمونديال روسيا، حال فوزه على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، ليحقق المنتخب حلم التأهل، الذي طال انتظاره 27 عامًا.

كان هيكتور كوبر، كشف عن القائمة الخاصة بمباراة الفراعنة والكونغو، والتي شهدت تواجد 25 لاعبًا، حيث غاب عنها عددًا من اللاعبين المتألقين مع أنديتهم في الموسم الجديد، ترصدهم لكم «التحرير» في السطور التالية..

- عمر السعيد

ظهر عمر السعيد، بمستوى مُبهر للغاية في بطولة الدوري المصري الموسم الجاري، بقميص الإنتاج الحربي، حيث استطاع أن يكون هدافًا للمسابقة برصيد 5 أهداف، بعد مرور 4 جولات فقط، وهو ما يؤكد أنه قادر على حل أزمة الهجوم.

- وليد سليمان

منتخب مصر، في أشد الحاجة لخدمات وليد سليمان، الذي يعيش حالة من التألق رفقة صفوف فريق الأهلي، حيث يمتلك اللاعب حلولًا فردية ودفاعية مميزة للغاية، ما يؤكد على قدرته في إفادة المنتخب الوطني، في المباراة المقبلة.

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- روقة

ظهر محمد أشرف (روقة)، بآداء أكثر من رائع مع الفريق الذي انضم له حديثًا الزمالك، حيث استطاع أن يترك انطباعًا جيدًا عن آدائه مع الأبيض، حيث تمكن من أن يكون هدافًا لفريقه برصيد 3 أهداف، على الرغم من كونه خط وسط مدافع.

- عمرو مرعي

يعاني هجوم المنتخب، من نقص عددي كبير، ليظهر عمرو وردة في دور المُنقذ، بعد تألقه بقميص النجم الساحلي، وتسجيله هدفي التأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا على حساب أهلي طرابلس الليبي، إلا أن هيكتور كوبر فضل عدم الاستعانة به.

- محمود علاء

ظهر محمود علاء، بقميص فريق الزمالك، في الموسم الجديد، حيث استطاع أن يظهر بآداء مقنع للغاية، ليؤكد أحقيته بالتواجد ضمن قائمة المنتخب خاصة وأن هناك نقص عددي في قلب الدفاع.