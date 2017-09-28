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رسميًا.. «كاف» يُعلن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم

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رسميًا.. «كاف» يُعلن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم رسميًا.. «كاف» يُعلن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والنجم

التحرير

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كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الخميس، عن القنوات التي ستنقل المباراة المرتقبة بين الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

ويحل الأهلي ضيفًا على النجم الساحلي، على ملعب «سوسة» في السابعة ونصف من يوم الأحد المقبل، في ذهاب الدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا. 

 ونشرت الصفحة الرسمية للكاف، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائمة القنوات التي ستنقل مباراتي نصف النهائي بين الأهلي والنجم الساحلي، والمباراة الثانية بين الوداد المغربي واتحاد العاصمة الجزائري.

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ومن المقرر أن تعرض مباراة الأهلي والنجم الساحلي، على قنوات «beIN SPORTS»، والتليفزيون التونسي، بالاضافة إلى قنوات أخرى تابعة لعدد من دول القارة السمراء.

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التحرير

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