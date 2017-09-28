بعد توليه قيادة الرجاء.. ماذا قدم «النحاس» في الدوري الممتاز؟

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أعلن نادي الرجاء، اليوم الخميس، رسميًا عن تعيين عماد النحاس مدافع النادي الأهلي السابق، مديرًا فنيًا للفريق المطروحي، عقب استقالة خالد القماش بعد الخسارة من الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين.

وكان مسؤولي الرجاء برئاسة الحاج سعد أبو صندوق، أعلنوا أمس الأربعاء، عن استقالة خالد القماش بعد خسارة الـ4 مباريات الأولى ببطولة الدوري العام، ولم ينجح في تحقيق أي نقطة خلال المسابقة حتى الآن، ليحتل المركز الأخير بجدول الدوري الممتاز وله مباراة مؤجلة مع الأهلى من الأسبوع الثالث.

وسيعاون عماد النحاس صاحب الـ(41 عامًا)، كل من رامى ربيع مدربًا عامًا، ومصطفى زيكا مدرب، ومحمد فتحى مدرب حراس المرمى.

يذكر أن عماد النحاس اتجه للعمل الإداري عقب الاعتزال، فتولي منصب مساعد مدير الكرة بالنادي الأهلي موسم 2009–2010، وبعدها عمل نائبًا لرئيس قطاع الناشئين حتى تقدم باستقالته في مايو 2014.

واتجه عماد النحاس عقب العمل الإداري للتدريب، لتولي منصب المدير الفني لأول مرة في يوليو 2014 حين أصبح المدير الفني لنادي أسوان، الذي ينافس في الدوري المصري الدرجة الثانية.

وفي موسمه الأول مع أسوان، موسم 2014-15، قاد النحاس الفريق للعودة للدوري الممتاز بعد غياب 11 عامًا، ثم نجح في الإبقاء على أسوان في الممتاز بعدما احتل الفريق المركز الخامس عشر نهاية موسم 2015–16 وبفارق 10 نقاط عن أقرب الفرق الهابطة.

وفي خلال تلك الفترة حقق فريق أسوان أول انتصار له بمسابقة الدوري الممتاز، بعد غياب 11 عامًا كاملة بقيادة النحاس، عقب تغلبه على حساب ضيفه اتحاد الشرطة صمن مباريات الجولة الثامنة للمسابقة.

حيث كان آخر فوز حققه أسوان في الدوري المصري يوم 19 مايو 2004 على حساب القناة بهدف نظيف سجله محمد عبد الرؤوف في الجولة 23 من الدوري موسم 2003 – 2004.

ولم يحقق أسوان على مدار 11 عامًا و6 شهور و26 يومًا أي انتصار بمسابقة الدوري الممتاز، رغم التاريخ الكبير لممثل الصعيد في الكرة المصرية.

ومع بداية الموسم التالي، عاني أسوان من نتائج سلبية جعلت رصيده 5 نقاط فقط بعد مرور 9 جولات محتلا المركز السادس عشر، وهو ما دفع النحاس لتقديم استقالته في نوفمبر 2016، ثم قاد فريق الشرقية أيضًا الموسم المنقضي 2016-2017 قبل أن يرحل عن قيادة أحفاد عرابي عقب الهبوط.

يشار إلى أن عماد النحاس، الذي لعب في مركز المدافع، أنهى مسيرته لاعبًا في نادي الأهلي، كما أنه لعب على المستوى الدولي مع منتخب الوطني نحو 20 مباراة وفقًا لموقع ترانسفير ماركت.

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وفيما يلي يستعرض «التحرير» إنجازات عماد النحاس كلاعب:

مع الإسماعيلي

- الدوري الممتاز (1): 2001-2002.

- الكأس (1): 1999-2000.

مع الأهلي

- دوري أبطال إفريقيا (2): 2005 ، 2006.

- كأس السوبر الإفريقي (2): 2006 ، 2007.

- الدوري الممتاز (5): 2005-2004 ، 2006-2005 ، 2006-2007 ، 2007-2008 ، 2008-2009.

- كأس (2): 2005-2006 ، 2006-2007.

- كأس السوبر (2): 2005 ، 2006.

- برونزية كأس العالم لكرة القدم للأندية 2006.