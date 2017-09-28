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تشكيل النصر والمقاولون في الدوري

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تشكيل النصر والمقاولون في الدوري تشكيل النصر والمقاولون في الدوري

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

أعلن محمد عودة، المدير الفني للمقاولون العرب، وسيد عيد، مدرب النصر، عن التشكيل الأساسي المقرر أن يخوضا به المباراة التي ستقام بينهما بعد قليل، لحساب الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الذئاب كالتالي:

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: محمد سمير، خالد عبد الرازق، محمد فاروق، كريم مصطفى.

خط الوسط: حسن الشامي، أحمد علي، محمد سوستة، إبراهيم صلاح.

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الهجوم: شكري نجيب، أحمد علي.

بينما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى حطيبة.

خط الدفاع: محمد حجاج، خالد رضا، مؤمن عاطف، أحمد السباعي.

خط الوسط: حازم ممدوح، حجاج عويس، إسلام عيسى، جون مانجا.

خط الهجوم: محمود القط، محمد حسن ميدو.

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التحرير

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