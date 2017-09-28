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«التضامن» توضح حقيقة إعفاء غير القادرين من مصروفات الدراسة

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«التضامن» توضح حقيقة إعفاء غير القادرين من مصروفات الدراسة «التضامن» توضح حقيقة إعفاء غير القادرين من مصروفات الدراسة

التحرير

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أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء مؤخرا، ‏بشأن إصدار ‏وزارة التضامن الاجتماعي شهادات فقر لإعفاء طلاب الأسر الفقيرة ‏والأولى بالرعاية ‏من المصروفات الدراسية، تواصل المركز مع الوزارة التي أوضحت ‏أن تلك الأنباء غير ‏دقيقة.

وأضاف مركز المعلومات، فب بيان له، اليوم الخميس، أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت أنها لا تصدر ما يطلق عليه "شهادات الفقر"، وإنما تجري بحوثا ‏اجتماعية ‏لمن يرغب في الإعفاء من المصروفات الدراسية أو الحصول على منحة لأبنائه، ‏على أن تكون ‏هذه الأسر مستفيدة من المساعدات الضمانية نتيجة لظروفها الاقتصادية ‏والاجتماعية.‏

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وأضافت الوزارة في ردها التوضيحي على سؤال المركز، أن لديها 2700 وحدة تضامن اجتماعي منتشرة في كل القرى والنجوع، تغطى كل محافظات الجمهورية، وتتعامل مع كل الحالات التي ترد إليها في هذا الاتجاه بالبحث والتدقيق.

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التحرير

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