البنزرتي: مستمر في عملي مع الترجي (فيديو)

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أعلن فوزي البنزرتي، المدير الفني للترجي التونسي، اليوم الخميس، استمراره في منصبه مع فريق الدم والذهب، في ندوة صحفية للحديث عن أسباب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي، قبل أيام قليلة.

وقال مجدي تراوي، مساعد «البنزرتي»، في تصريحات لإذاعة «شمس FM» التونسية، أن هناك اتصال مباشر جمع بين حمدي المؤدب رئيس النادي، والبنزرتي وأكد للأخير بقائه في منصب المدير الفني.

وأبدى «البنزرتي» خلال ندوة اليوم، أسفه لجماهير الترجي، معتبرًا الخروج الإفريقي بمثابة كابوس بالنسبة له، مشيرًا إلى أن الفريق ارتكب أخطاء عديدة أمام الأهلي ولا يتحمل مسؤوليتها اللاعبين.

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وأضاف: «مستعد لترك منصبي في حالة رغبة الجماهير ذلك»، مشيرًا إلى أنه لن يقوم بالتدريب في تونس مجددًا في حالة إنهاء علاقته بالترجي.