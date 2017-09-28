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قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة

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قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة قرعة كأس إسبانيا.. مواجهات سهلة لريال مدريد وبرشلونة

التحرير

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أُقيم الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، قرعة دور الـ32 من بطولة كأس الملك (كوبا ديل ري)، والتي يحمل لقبها فريق برشلونة في آخر ثلاث سنوات بعد انتصاره على كلًا من أتلتيك بلباو واشبيلية وديبورتيفو الافيس على التوالي.

ويحمل برشلونة الرقم القياسي في الفوز باللقب بـ29 مرة، يليه بلباو بـ23 بطولة ثم ريال مدريد بـ19 بطولة وأتلتييكو مدريد بـ10 بطولات.

وأسفرت القرعة عن مواجهات سهلة للأندية البارزة، حيث يستهل برشلونة، رحلته بمواجهة ريال مورسيا، الذي يلعب في الدرجة الثانية، بينما يلتقي ريال مدريد نظيره فوينلابرادا الذي يلعب في الدرجة الثانية أيضًا، ويلعب أتلتيكو أمام التشي.

ومن المقرر أن تقام مباريات الذهاب في الـ25 من أكتوبر، بينما ستقام مباريات الإياب في الـ29 من نوفمبر المقبل. 

وجاءت نتائج القرعة بالكامل على النحو التالي..

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كرتاخينا× إشبيلية / التشي × أتليتيكو مدريد / مورسيا × برشلونة / فوينلابرادا × ريال مدريد

فورمينترا × أتليتك بيلباو/ ليدا × ريال سوسيداد / بونفرادينا × فياريال / سرقسطة × فالنسيا

نومانسيا × ملقا / ريال بلد الوليد × ليجانيس / قادش × ريال بيتيس / تينيريفي × إسبانيول

خيتافي × ألافيس/ ديبورتيفو لاكورنيا × لاس بالماس / جيرونا × ليفانتي / إيبار × سيلتا فيجو

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التحرير

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