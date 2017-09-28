أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

أنشيلوتي يُقال للمرة الأولى في تاريخه

Google+ Print
أنشيلوتي يُقال للمرة الأولى في تاريخه أنشيلوتي يُقال للمرة الأولى في تاريخه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

ذكرت «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، أعلن إقالة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الإقالة الأولى في تاريخ كارلو أنشيلوتي صاحب الـ(58 عامًا)، الذي تولى قيادة يوفنتوس وإي سي ميلان الإيطاليين، وتشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وآخرهم العملاق البفاري.

شاهد أيضا

ومن المقرر أن يتولى ويلي سانيول مساعد (كارلو أنشيلوتي) القيادة الفنية لبايرن ميونخ، بشكل مؤقت، وفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية.

يذكر أن أنشيلوتي خاض مع بايرن ميونخ، 60 مباراة (فاز 42 - خسر 9 - تعادل 9)، وسجل الفريق 156 هدفًا واستقبلت شباكه 50 هدفًا، وحقق مع العملاق البفاري الدوري الألماني (بوندسليجا) مرة وكأس السوبر الألماني مرتين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

عودة حركة المترو بعد سقوط شجرة على الشبكة الكهربائية بـ"عزبة النخل"

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

الأخبار - تواصل أعمال التسجيل بمنتدى شباب العالم في المقرات المخصصة وعلى شبكة الإنترنت

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

8 الصبح - مدحت يوسف : مصر سوق كبير من خلال شبكة متفرعة متعددة تصل إلى أكثر من 7000 كيلو متر

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"

القاضي: الربط بين حادث الواحات وتغطية شبكة الاتصالات "مرفوض"