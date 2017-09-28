أنشيلوتي يُقال للمرة الأولى في تاريخه

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ذكرت شبكة «سكاي سبورتس» البريطانية، اليوم الخميس، أن نادي بايرن ميونخ الألماني، أعلن إقالة مديره الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وتعد هذه الإقالة الأولى في تاريخ كارلو أنشيلوتي صاحب الـ(58 عامًا)، الذي تولى قيادة يوفنتوس وإي سي ميلان الإيطاليين، وتشيلسي الإنجليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وآخرهم العملاق البفاري.

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ومن المقرر أن يتولى ويلي سانيول مساعد (كارلو أنشيلوتي) القيادة الفنية لبايرن ميونخ، بشكل مؤقت، وفقًا لما ذكرته صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية.

يذكر أن أنشيلوتي خاض مع بايرن ميونخ، 60 مباراة (فاز 42 - خسر 9 - تعادل 9)، وسجل الفريق 156 هدفًا واستقبلت شباكه 50 هدفًا، وحقق مع العملاق البفاري الدوري الألماني (بوندسليجا) مرة وكأس السوبر الألماني مرتين.