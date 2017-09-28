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شبح الإقالة يطارد أنشيلوتي بعد فضيحة باريس

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شبح الإقالة يطارد أنشيلوتي بعد فضيحة باريس شبح الإقالة يطارد أنشيلوتي بعد فضيحة باريس

التحرير

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ذكرت صحيفة «سبورت بيلد» الألمانية، اليوم الخميس، أن إدارة بايرن ميونيخ، تفكر بقوة في إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق البافاري، عقب الخسارة أمام باريس سان جيرمان، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما بدوري أبطال أوروبا.

وأضافت الصحيفة الألمانية: "أنشيلوتي ربما يتعرض للإقالة، وسيتم حسم مستقبل المدرب الإيطالي، مساء اليوم الخميس، خلال اجتماع لإدارة البايرن، وإذا تمت إقالة أنشيلوتي، سيتم تعيين ويلي سانيول مساعد المدرب، في منصب المدير الفني بشكل مؤقت".

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وتابعت «سبورت بيلد»: "قد يكون توماس توخيل، المدير الفني السابق لدورتموند هو المرشح الأقرب لخلافة أنشيلوتي، فهو من المدربين المفضلين لكارل هاينز رومنيجه، الرئيس التنفيذي للنادي البافاري".

وأتمت الصحيفة الألمانية: "كما أن إدارة بايرن ترغب في رؤية منصب المدير الفني في يد مدرب ألماني مرة أخرى، في المقابل قد يكون التدريب في الصين أمرًا جذابًا لأنشيلوتي إذا رحل عن الفريق البافاري".

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التحرير

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