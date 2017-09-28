مدرب توتنهام: هاري كين أفضل من رونالدو

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واصل الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، الإشادة بمهاجم الفريق الدولي هاري كين، بعد تألق الأخير اللافت في الفترة الأخيرة، وتسجيله 3 أهداف «هاتريك» في شباك أبويل نيقوسيا القبرصي، بالجولة الثانية من دور المجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورصدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، تصريحات «بوتشيتينو» التي أكد خلالها أن «كين» قد يكون أفضل من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف ريال مدريد، لأنه أصغر سنًا من صاروخ ماديرا، مؤكدًا أن الأخير لاعب رائع بكل تأكيد.

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وأضاف مدرب النادي اللندني، أن هاري كين لديه قدرة على القتال داخل الملعب، وهو نفس حال رونالدو الذي يعتبر من أبرز نجوم العالم امتلاكًا لصفة «المقاتل» حاليًا.