البورصة تربح 9.5 مليار جنيه في ختام جلسات الأسبوع

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الخميس، أخر جلسات الأسبوع، وسط ارتفاع جماعي لكافة المؤشرات.

وحقق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة أرباحًا بقيمة 9.68 مليار جنيه لتصل عند مستوى 848.59 مليار جنيه، مقابل 738.91 مليار في ختام تعاملات الأمس.

و صعد المؤشر الرئيسي للبورصة " إي جي أكس 30" لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 1.07 ليصل عند مستوى 13888.51 نقطة، وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي أكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.43% ليصل عند النقطة 773.53.

شاهد أيضا

كما ارتفع مؤشر البورصة الأوسع نطاقاً " إي جي إكس 100 " بنسبة 1.51% ليصل عند مستوى1723.81 نقطة، وصعد مؤشر النيل بنسبة 0.02% ليصل عند النقطة 508.65.

وارتفعت أسهم 120 شركة مقيدة بالبورصة، بينما انخفضت 51، و لم تتغير 21 منها.

مالت تعاملات المصريين نحو البيع بصافي 85.8 مليون جنيه، بينما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو الشراء بصافي 9.5، 76.3 مليون جنيه على التوالي.