وزير التموين يحدد مهلة 10 أيام للمغتربين لتحويل بطاقات الخبز

التحرير

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بعد حالة الفوضى التى انتشرت بسبب عودة المخابز لصرف الخبز للمغتربين في غير محافظاتهم ببطاقات التموين، أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه لم يتراجع عن قراره بوقف صرف الخبز للمغتربين في غير محافظاتهم، بينما تم تقنين تفعيله وفقًا لاحتياج كل محافظة وعدد المغتربين بها.

6 محافظات أعفيت من القرار

وقال ممدوح رمضان المتحدث الرسمي عن وزارة التموين والتجارة الداخلية: تم إعطاء مهلة 10 أيام لـ6 محافظات، نظرًا للظروف السياسية التي تحيط بشمال وجنوب سيناء أو لزيادة عدد المغتربين بعدد من المحافظات مثل القاهرة والجيزة والقليوبية والوادى الجديد.

وأضاف رمضان فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن الوزارة تضع مصلحة المواطن أولا، حيث وجدنا أن هناك عددا من المحافظات يزداد فيها عدد المغتربين وتحتاج لمهلة لتقنين الأوضاع بها.

وقررت وزارة التموين والتجارة الداخلية بدء تطبيق نظام صرف حصص الخبز المدعم داخل نطاق المحافظة التي يوجد فيها صاحب البطاقة التموينية، ويأتي ذلك لمنع التلاعب حيث تم ضبط العديد من القضايا التي تتعلق بازدواج الصرف الجماعي لبطاقات الخبز في أكثر من محافظة وبخاصة في المناطق ذات الحدود الإدارية المتداخلة تجاوزت 100 ألف بطاقة خلال 3 أشهر، الأمر الذي يمثل إهدارا للمال العام واستيلاء على أموال دعم المواطنين.

وأصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين، تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي.

أصحاب المخابز: مش فاهمين حاجة

بينما تعجب أصحاب المخابز مما يحدث، حيث إن القرار تم تنفيذه دون علمهم وتم العدول عنه دون أى تفاصيل بشأن ما يحدث، وأكد أحمد حواس، صاحب مخبز تمويني بالجمالية، أنه فوجئ بأن البطاقات تصرف صباح اليوم ولم يكن يعلم بهذا القرار الذى صدر أو حتى أسباب العدول عنه ولا الفترة الجديدة التى سيستغرقها قبل التنفيذ.

وقال عمر محمد، أحد أصحاب المخابز "مابقتش فاهم حاجة"، لافتًا إلى أن الوزير يصدر القرارات دون النقاش أو الرجوع لمنفذيه، وإن منع صرف الخبز خارج المحافظة كارثة لن يتحملها المغتربون.

شعبة المخابز: مهلة 10 أيام أمام المغتربين

وأعلنت الشعبة العامة لأصحاب المخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرر مد مهلة لتطبيق قرار قصر صرف الخبز المدعم للمواطنين في محل إقامتهم، وذلك لمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والبحر الأحمر وجنوب سيناء وشمال سيناء، وذلك لحين تغيير أصحاب البطاقات بطاقاتهم، وفقًا لمحل الإقامة الحالية.

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وأكد عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، خلال اجتماعة مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، أن الوزير استجاب لطلب الشعبة وفتح النظام الإلكتروني أمام المغتربين ومنحهم مهلة 10 أيام من أجل تحويل البطاقات الخاصة بهم على محل الإقامة المقيمين فيه محل الاغتراب، حتى لا يتضرروا من هذا القرار.

وأضاف غراب أنه لن يحرم المغتربين في المحافظات داخل القاهرة أو العكس من صرف الخبز في أماكن إقامتهم، مؤكدًا أن القرار من شأنه تنظيم عمليات إنتاج رغيف الخبز المدعم ووصوله للمواطنين مستحقي الدعم بسعر 5 قروش.

وأوضح رئيس الشعبة، أن وزير التموين أصدر تعليماته لمديريات التموين وشركات تطبيقات الكروت الذكية بإتمام عمليات تحويل بطاقات التموين السارية للمواطنين المغتربين للمحافظة الحالية المقيمين بها من التقدم لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الحالي.

وفيما يلي طرق تحويل بطاقات التموين من محافظة لأخرى

1- يتقدم المغترب بأوراق التحويل لأقرب مكتب تموين لمحل إقامته الذي يقيم فيه

(وليس لمكتب التموين الصادرة منه البطاقة).

2- يقوم مكتب التموين بإدخال بيانات البطاقة وإتمام طلب التحويل.

3- فى حال تعطل النظام لأى سبب يقوم مكتب التموين بتسجيل البيانات ورقيا وإرسال فاكس للوزارة فى نفس يوم التقدم بالطلب.

4- تلتزم شركات تطبيقات الكروت الذكية بتحويل كل الطلبات الواردة لها فى فى نهاية يوم عمل النظام.

5- تصبح بطاقة التموين قابلة للعمل بعد 48 ساعة من تاريخ استكمال الإجراءات.