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تجربة عملية لإخلاء الموظفين من ديوان محافظة الغربية في حالات الطوارئ

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مصراوي Masrawy

تجربة عملية لإخلاء الموظفين من ديوان محافظة الغربية في حالات الطوارئ

03:23 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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الغربية- مروة شاهين:
نفذت غرفة العمليات والطوارئ بمحافظة الغربية اليوم الخميس، عملية إخلاء لجميع الموظفين الموجودين في مبنى ديوان عام المحافظة في تجربة عملية على إخلاء المبنى من الموظفين في حالة حدوث أي طوارئ.

وشهدت ساحة ديوان المحافظة تجمع المئات من الموظفين عقب سماعهم دوي إنذار الطوارئ في المبنى وتمت التجربة بنجاح.

والتقى اللواء طلعت منصور الموظفين وشرح التجربة لهم انها بيان عملي لمنع التدافع بين الموظفين في حالة وجود طوارئ.

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