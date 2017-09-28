تامر صلاح وكيلا لوزارة التموين بالأقصر

الأقصر - محمد محروس:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين الدكتور تامر صلاح مختار، مدير إدارة تموين القنايات بالشرقية وكيلا للوزارة بالأقصر.

وكان محمد بدر محافظ الأقصر، قرر في أغسطس الماضي، إقالة سيد الطاهر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكليف جمال حجاج خلفا له، لحين الإعلان عن الوظيفة.

ومن المقرر وصول مختار إلى محافظة الأقصر، السبت المقبل، لقيامه بآداء مهام العمل الجديدة، التي كلف بها من وزير التموين.

يذكر أن مختار حاصل على درجة الدكتوراه، و يبلغ من العمر 48 سنة، و شغل منصب رئيس الرقابة التموينية بالقنايات قبل تعيينه مديرا للإدارة بالشرقية.