أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تامر صلاح وكيلا لوزارة التموين بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تامر صلاح وكيلا لوزارة بالأقصر

03:21 م الخميس 28 سبتمبر 2017

تامر صلاح وكيلا لوزارة التموين بالأقصر

علي المصيلحي وزير التموين

الأقصر - محمد محروس:

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا بتعيين الدكتور تامر صلاح مختار، مدير إدارة تموين القنايات بالشرقية وكيلا للوزارة بالأقصر.

وكان محمد بدر محافظ الأقصر، قرر في أغسطس الماضي، إقالة سيد الطاهر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتكليف جمال حجاج خلفا له، لحين الإعلان عن الوظيفة.

ومن المقرر وصول مختار إلى محافظة الأقصر، السبت المقبل، لقيامه بآداء مهام العمل الجديدة، التي كلف بها من وزير التموين.

يذكر أن مختار حاصل على درجة الدكتوراه، و يبلغ من العمر 48 سنة، و شغل منصب رئيس الرقابة التموينية بالقنايات قبل تعيينه مديرا للإدارة بالشرقية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "الزراعة" تخصص قطعة أرض لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بالشرقية

    أخبار

  • إصابة 7 أشخاص في تصادم سيارتين بالشرقية

    أخبار

  • تحرير 14 محضر تموين في حملة بشرم الشيخ

    أخبار

  • ضبط طن "بانجو" و1500 قرص مُخدر بمخزن تحت الأرض بالشرقية

    أخبار

إعلان

5c2a2454c2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم