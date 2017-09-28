أزمات تهدد وزير البيئة بالرحيل.. أبرزها المحميات والسحابة السوداء

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أسلوبه الدعائي في الترويج لأعماله بوزارة البيئة وإجادته الحديث في منابر الإعلام، كل تلك الأمور استخدمها الدكتور خالد فهمي، طوال فترة توليه وزارة البيئة للتغطية على الإخفاقات في عدد من القضايا البيئية، جعلت خبراء البيئة يؤكدون أن الفشل في العديد من الملفات البيئية يعجل برحيل وزير البيئة، كما يرون أن تصريحات الوزير لا تنفذ على أرض الواقع وما هى إلا "شو إعلامي".

ظهر فهمي لأول مرة كوزير للبيئة في عهد الإخوان المسلمين، وذلك ضمن قائمة اختيارات حكومة هشام قنديل، تحديدًا في يناير 2013، وهو قبل أن يركز في اختصاص اقتصاديات البيئة، كان ضابطا في وزارة الداخلية، لكنه قدم استقالته من أجل التوجه لهذا المجال.

لم يفقد الأمل في العودة مرة أخرى لمنصبه، على الرغم من تقديم استقالته من حكومة قنديل، حيث عاد مرة أخرى خلفًا للدكتورة ليلى إسكندر، وذلك في 17 يونيو 2014، عندما استغل فرصة أن هناك توجها حكوميا لاستخدام الفحم كمصدر بديل للطاقة، وسط رفض لهذا الاتجاه من جانب إسكندر، وهو ما جعله يدخل في الصورة مرة أخرى ليعود إلى منصبه، فقد تمكن من الترويج للفحم لدخوله في مجال الطاقة بشكل دفع الحكومة للاسترشاد بحديثه.

وتستعرض "التحرير" أبرز الملفات والقضايا التي فشل الوزير في حلها ومواجهتها:

السحابة السوداء

لم يتوقف الوزير عن الاحتفاء بقدرته على مواجهة السحابة السوداء، كما أعلنت الوزارة على لسان مسؤوليها بنجاحها في القضاء عليها بشكل كامل، وتعد هذه القضية من الأمور التي عكفت الوزارة على ترويجها من خلال بيانات رسمية، ولكن الغريب أن هناك تصريحات ظلت تخرج من المسؤولين بتمكنهم من تقديم بلاغات ضد مخالفين قاموا بحرق قش الأرز.

ويقول الدكتور مجدي علام، أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، إنه لم يتم القضاء على السحابة السوداء، وإن جميع عمليات تدوير قش الأرز التي تمت من إجمالي 1.5 مليون فدان لا تتجاوز 300 ألف طن، مشيرًا إلى أن الكمية التي تقوم الوزارة بتدويرها لا تمثل ثلث كمية السحابة السوداء التي تتكون بسبب حرق قش الأرز.

وأشار إلى أن التعامل الحكومي الذي ينتظر الحريق حتى يأمر بإطفائه لن يفيد في أزمة السحابة السوداء، حيث لا بد من وضع برنامج مسبق، بحيث يتحرك جهاز المشروعات الصغيرة وهيئات التمويل من البنوك لعمل مشروعات صغيرة في المحافظات التي يزرع فيها قش الأرز وقصب السكر.

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المحميات الطبيعية

في الوقت الذي يتحدث فيه الدكتور خالد فهمي عن أن المحميات الطبيعية ملكية عامة ولا يمكن بيعها، وعلى الرغم من قرار رئيس مجلس الوزراء سنة 2007 رقم 350 بحظر البيع في الآثار والمحميات، وما جاء في قانون 14 لسنة 2012 الخاص بتنمية شبه جزيرة سيناء بحظر بيع المحميات، فإن هناك العديد من الخبراء يتحدثون عن حدوث تعد صارخ على المحميات.

وسبق أن تقدمت النائبة شيرين فراج بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، مؤكدة بيع الوزير لمحميتي وادي دجلة والغابة المتحجرة، وأظهرت مخالفة الوزير لبعض القوانين الخاصة بالمحميات الطبيعية، مشيرة إلى أنه قد ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات المرسل إلى مجلس النواب وقائع لإهدار المال العام طبقًا لنتائج الرقابة المالية على وحدات الجهاز الإداري للدولة عن الفترة منذ أول يونيو 2015 حتى آخر 2016.

وقد فتح البرلمان حديثا عن تخصيص أرض شاطئ بطول 1200 متر وعمق 300 متر لمستثمر أجنبي بمحمية نبق الطبيعية الواقعة بين مدينتي شرم الشيخ ونبق بجنوب سيناء بسعر 5 جنيهات للمتر قابلة للزيادة لمدة عشر سنوات، وأعلى سقف لهذه الزيادة 10 جنيهات فقط لمدة 25 عامًا، مع اتهامات للوزارة ببيع المحميات الطبيعية.

إهدار مال عام

اللافت أن الخطط التي وضعت في عهود سابقة بوزارة البيئة يتم الترويج لها في الوقت الحالي كونها من إنجازات فهمي، وهو ما حدث في طريقة عرض خطة إنشاء جهاز إدارة المخلفات، وكيفية التعامل مع هذا الملف.

ويقول أمين خيال، رئيس قطاع المخلفات السابق، إن الوزير الحالي لا بد أن يرحل، وتابع: كان لدينا استراتيجية موجودة في وزارة البيئة، كنا نتمنى أن يتم تنفيذها، وقد قدمناها في عام 2000، كما وضعنا مخططًا تنفيذيا لها في عام 2005، وكانت ستتكلف أقل من مليار جنيه لحل أزمة المخلفات.

وأوضح أن حديث الوزارة الآن عن أنها تجهز لتنفيذ هذه الخطة يكلف الدولة ما يقرب من 8 مليارات جنيه للقضاء عليها الآن، وهو ما يعد إهدارًا للمال العام، للأسف لا يوجد من يحاسب، البلد سايبة، والمتخصصون في هذا المجال أعدادهم قليلة.

وتابع: "مع كل أسف لم يتم العمل على المشروع، الذي قدمناه، ما يهمنا أن يكون هناك صدق لحل المشكلة، لكن النية غير صادقة، كل ما يحدث كلام للاستهلاك المحلي فقط، وهناك عدم مسؤولية في اتخاذ القرار.

تلوث الهواء

على الرغم من أن مصر تتصدر، في السنوات الأخيرة، قائمة الدول الأكثر تلويثا للهواء، فإن الوزارة تروج في بيانات رسمية أنها تحقق نجاحات في الحد من نوبات تلوث الهواء، وتقول في آخر بيان أصدرته: "تتضمن الجهود مواجهة نوبات تلوث الهواء، والحد من الانبعاثات الناتجة عن عوادم المركبات، وذلك من خلال حملات فحص عوادم المركبات والتى يتم تنفيذها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات".