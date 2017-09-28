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«الوطنية للصحافة» تجتمع اليوم لبحث خطة إصلاح الصحف القومية

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«الوطنية للصحافة» تجتمع اليوم لبحث خطة إصلاح الصحف القومية «الوطنية للصحافة» تجتمع اليوم لبحث خطة إصلاح الصحف القومية

التحرير

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تعقد الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، اجتماعا بعد ظهر اليوم بمقر الهيئة، للتشاور حول بعض القضايا والملفات التي فتحتها الهيئة من قبل.


وقال محمد الهواري، عضو الهيئة، إنه سيتم متابعة التشاور حول إصدار اللائحة النموذجية للمؤسسات الصحفية لوضع الأُطر التنظيمية والقانونية والإدارية والمالية للمؤسسات الصحفية، وكذلك خطة إصلاح الصحف القومية.

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 كانت الهيئة قد أعلنت من قبل اعتزامها لإنشاء مرصد لمواجهة الشائعات والأكاذيب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار داخل الدولة، وذلك بالتعاون مع المؤسسات الصحفية القومية ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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التحرير

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