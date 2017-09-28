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شكري لسفير إيطاليا: نستكمل تحقيقات «ريجيني» بشفافية

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شكري لسفير إيطاليا: نستكمل تحقيقات «ريجيني» بشفافية شكري لسفير إيطاليا: نستكمل تحقيقات «ريجيني» بشفافية

التحرير

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استقبل وزير الخارجية سامح شكري، السفير جامباولو كانتينى، سفير إيطاليا الجديد بالقاهرة، في مكتبه بمقر الوزارة، اليوم الخميس، وذلك في إطار استعادة إيطاليا لسفيرها بعد فترة من الغياب عن القاهرة.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أكد حرصه على استقبال سفير إيطاليا الجديد، تأكيدا لخصوصية العلاقات المصرية الإيطالية عبر التاريخ، والقواسم والمصالح المشتركة التي تجمع البلدين، سواء في مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، أو التبادل الثقافي، أو التنسيق والتشاور المستمرين حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وحوض البحر المتوسط.

وشدد شكري على التزام باستكمال التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بكل شفافية واهتمام، والتواصل المستمر مع الجانب الإيطالي.

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من جانبه، أعرب سفير إيطاليا عن تقدير بلاده العميق للعلاقات مع مصر، وتطلعه لأن تشهد المرحلة المقبلة طفرة مهمة في التعاون بين البلدين في كل المجالات، فضلا عن زيادة وتيرة وحجم التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعقّب وزير الخارجية على ذلك، بأن تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الإيطالية هدف مشترك لحكومتي وشعبي البلدين، وأن سفير إيطاليا الجديد سيجد كل التعاون والترحيب من جانب كل مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة عمله.

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