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وزير الخارجية يؤكد للسفير الإيطالي استكمال التحقيقات في مقتل ريجيني

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مصراوي Masrawy

وزير الخارجية يؤكد للسفير الإيطالي استكمال التحقيقات في مقتل ريجيني

03:19 م الخميس 28 سبتمبر 2017

وزير الخارجية يؤكد للسفير الإيطالي استكمال التحقيقات في مقتل ريجيني

وزير الخارجية والسفير الإيطالي

القاهرة (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية سامح شكري الخميس خصوصية العلاقات المصرية الإيطالية عبر التاريخ، والقواسم والمصالح المشتركة التي طالما جمعت بين البدلين، سواء مجال التعاون الاقتصادي والتجاري، أو التبادل الثقافي، أو التنسيق والتشاور المستمر حول سبل تعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الاوسط ومنطقة المتوسط.

صرح بذلك المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عقب لقاء وزير الخارجية مع السفير جامباولو كانتيني السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة .

وقال المتحدث إن وزير الخارجية أشار في بداية السفير الإيطالي الجديد بالقاهرة، إلى حرصه على استقبال سفير ايطاليا الجديد، وجدد التأكيد على التزام باستكمال التحقيقات الجارية في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني بكل شفافية واهتمام.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن السفير الإيطالي أعرب من جانبه عن تقدير بلاده العميق للعلاقات مع مصر، وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة طفرة في مجالات التعاون ببن البدلين في كافة المجالات، فضلا عن زيادة وتيرة وحجم التنسيق بشأن عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وعقب وزير الخارجية علي ذلك، بالتأكيد على ان تعزيز وتطوير العلاقات المصرية الإيطالية يعتبر هدفا مشتركا لحكومتي وشعبي البلدين، وان سفير ايطاليا الجديد لدى مصر سيجد كل التعاون والترحيب من جانب كافة مؤسسات الدولة المصرية خلال فترة عمله.

وزير الخارجية والسفير الإيطالي (2)وزير الخارجية والسفير الإيطالي (3)

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