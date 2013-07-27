بالصور.. مركز اسنا بالاقصر يشارك بالالاف فى مظاهرات تأييد الجيش‎

شارك الالاف من أبناء مركز اسنا بمحافظة الاقصر اليوم فى مسيرات خرجت بشوارع مدينة اسنا فى اعداد كبيرة لم تخرج من قبل .

> واستمرالمشاركيين فى تظاهرات اليوم التى خرجت لتأييد الجيش والفريق الاول عبدالفتاح السيسى عدة ساعات ثم تمركزوا امام مقر الاخوان المسلمين الذى تم اخلائه منذ أسابيع .

> تضمنت المسيرات الاناشيد والاغانى الوطنية رافعين اللافتات المؤيدة للجيش والفريق السيسى ورافعين أعلام مصر.