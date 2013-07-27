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بالصور.. مركز اسنا بالاقصر يشارك بالالاف فى مظاهرات تأييد الجيش‎

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بالصور.. مركز اسنا بالاقصر يشارك بالالاف فى مظاهرات تأييد الجيش‎ بالصور.. مركز اسنا بالاقصر يشارك بالالاف فى مظاهرات تأييد الجيش‎

مركز اسنا بالاقصر يشارك ربالالاف فى مظاهرات تأييد الجيش‎

شارك الالاف من أبناء مركز اسنا بمحافظة الاقصر اليوم فى مسيرات خرجت بشوارع مدينة اسنا فى اعداد كبيرة لم تخرج من قبل .
> واستمرالمشاركيين فى تظاهرات اليوم التى خرجت لتأييد الجيش والفريق الاول عبدالفتاح السيسى عدة ساعات ثم تمركزوا امام مقر الاخوان المسلمين الذى تم اخلائه منذ أسابيع .
> تضمنت المسيرات الاناشيد والاغانى الوطنية رافعين اللافتات المؤيدة للجيش والفريق السيسى ورافعين أعلام .

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