شارك الالاف من أبناء مركز اسنا بمحافظة الاقصر اليوم فى مسيرات خرجت بشوارع مدينة اسنا فى اعداد كبيرة لم تخرج من قبل .
> واستمرالمشاركيين فى تظاهرات اليوم التى خرجت لتأييد الجيش والفريق الاول عبدالفتاح السيسى عدة ساعات ثم تمركزوا امام مقر الاخوان المسلمين الذى تم اخلائه منذ أسابيع .
> تضمنت المسيرات الاناشيد والاغانى الوطنية رافعين اللافتات المؤيدة للجيش والفريق السيسى ورافعين أعلام مصر.
بالصور.. مركز اسنا بالاقصر يشارك بالالاف فى مظاهرات تأييد الجيش
شارك الالاف من أبناء مركز اسنا بمحافظة الاقصر اليوم فى مسيرات خرجت بشوارع مدينة اسنا فى اعداد كبيرة لم تخرج من قبل .