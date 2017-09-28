عقب افتتاحها.. مدرسة المساعي المشكورة بالمنوفية متكدسة بالطلاب.. والمدرسون يفترشون الأرض (صور)

المنوفية مروة فاضل:

بعد عناء دام ١٧ عامًا، استبشر أهالي قرية عزبة محسن بقرية بشتامي بمركز الشهداء، بمحافظة المنوفية، خيرًا بإنشاء مدرسة تخدم أبناءهم بدلاً من المدرسة الوحيدة التي اكتُشف بها عيوب جسيمة، ليعيش طلاب عزبة محسن والعزب المجاورة لها وهي: عزبة هجرس - عزبة الخياطين - عزبة العساوية - عزبة أبو موسي - عزبة عبدالله أبو حسين - عزبة الشعايرة - عزبة الحنابلة، رحلة عذاب يومية، بعد توزيعهم على مدارس تبعد عن مساكنهم بأكثر من 10 كيلو مترات، يسيرونها على أقدامهم يوميًا، ويتعرضون لمخاطر الخطف وحوادث الطرق والسرقة.

وبعد الانتهاء من إنشاء مدرسة المساعي المشكورة وإلحاقها بالعام الدراسي الجديد، غير أن فرحة الأهالي لم تكتمل بسبب التكدس الشديد في الفصول الدراسية للطلاب، مطالبين بمد الدراسة على فترتين للتخفيف من تكدس الطلاب.

كما أعرب المعلمون عن استيائهم لعدم وجود غرفة خاصة بهم، يجلسون بها في فترات الراحة، مشيرين إلى أنهم يُضطرون لافتراش الأرض، كون المدرسة متكدسة بالأطفال بكلتا المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

كما استغل العاملون، الغرفة الخاصة بالمكتبة واستخدامها كفصل للطلاب، فضلاً عن امتلاء الطرقات بالدواليب وأدوات خاصة بالمدرسة.

وإثر ذلك، قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، تلبية طلبات أولياء الأمور نحو العمل على تنظيم الدراسة، بحيث تعمل المدرسة على نظام الفترتين الصباحية والمسائية لتكدس الطلاب.