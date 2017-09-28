أخبار عاجلة

ستاد مصر - رؤية ك/ مجدى عبد الغنى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

برلماني ينشئ وحدة لتنقية مياه الصرف بمنزله "صور "

Google+ Print

مصراوي Masrawy

برلماني ينشئ وحدة لتنقية مياه الصرف بمنزله "صور "

03:16 م الخميس 28 سبتمبر 2017

  • عرض 10 صورة

    8f2a298773.jpg

  • عرض 10 صورة

    d0ea273dba.jpg

  • عرض 10 صورة

    7fe990cdcf.jpg

  • عرض 10 صورة

    025f10c1a1.jpg

  • عرض 10 صورة

    d5bd4be410.jpg

  • عرض 10 صورة

    629326d791.jpg

  • عرض 10 صورة

    1ad0e9ab36.jpg

  • عرض 10 صورة

    2bb4c87cfb.jpg

  • عرض 10 صورة

    515302cd9f.jpg

  • عرض 10 صورة

    25c14b8ea2.jpg

إعادة الألبوم

تجربة عملية لإخلاء الموظفين من ديوان محافظة الغربية في حالات الطوارئ

الألبوم التالى

تجربة عملية لإخلاء الموظفين من ديوان محافظة الغربية في حالات الطوارئ

المنيا - ريمون الراوي:
تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، وحدة معالجة صحية بقرية منسافيس التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص نفذها النائب أشرف شوقي عضو مجلس النواب بمنزله الخاص، حيث تقوم الوحدة بفصل وتنقية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية.
رافق المحافظ خلال زيارته العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص.

وقال النائب أشرف شوقي إن الهدف من إنشاء وحدة المعالجة الصحية هو فصل مخلفات الصرف الصحي العضوية والصلبة عن المياه، ومعالجة المياه المستخرجة عن طريق فلاتر تنقية وإعادة استخدام المياه التي تم تنقيتها في زراعة الأراضي، لافتاً إلى أنه يمكن تعميم التجربة على مستوى الشوارع والمنازل والاستفادة بهذه المياه بدلاً من إهدارها.

من جانبه، رحب المحافظ بالفكرة المنفذة مكلفًا الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، بإرسال فريق لأخذ عينة من المياه وتحليلها قبل وأثناء وبعد المعالجة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية ومدى ملائمتها لري الأراضي الزراعية والعرض بتقرير بالنتائج لمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ودراسة إمكانية تنفيذ الفكرة على نطاق أوسع.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. المنيا تستعد لتنفيذ تجربة عملية لمواجهة السيول

    أخبار

  • بالصور.. 1157 زائرا شاركوا في احتفالات أسوان باليوم العالمي للسياحة

    أخبار

  • إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالقليوبية

    أخبار

  • بالصور.. شيخ وقسيس يبدأن الضربة الأولى لدورة رياضية بالمنيا

    أخبار

إعلان

767ce4358a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو