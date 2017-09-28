برلماني ينشئ وحدة لتنقية مياه الصرف بمنزله "صور "
برلماني ينشئ وحدة لتنقية مياه الصرف بمنزله "صور "
03:16 م الخميس 28 سبتمبر 2017
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تجربة عملية لإخلاء الموظفين من ديوان محافظة الغربية في حالات الطوارئ
المنيا - ريمون الراوي:
تفقد عصام البديوى محافظ المنيا، صباح اليوم، وحدة معالجة صحية بقرية منسافيس التابعة لمركز ومدينة أبوقرقاص نفذها النائب أشرف شوقي عضو مجلس النواب بمنزله الخاص، حيث تقوم الوحدة بفصل وتنقية مياه الصرف الصحي لإعادة استخدامها في ري الأراضي الزراعية.
رافق المحافظ خلال زيارته العقيد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص.
وقال النائب أشرف شوقي إن الهدف من إنشاء وحدة المعالجة الصحية هو فصل مخلفات الصرف الصحي العضوية والصلبة عن المياه، ومعالجة المياه المستخرجة عن طريق فلاتر تنقية وإعادة استخدام المياه التي تم تنقيتها في زراعة الأراضي، لافتاً إلى أنه يمكن تعميم التجربة على مستوى الشوارع والمنازل والاستفادة بهذه المياه بدلاً من إهدارها.
من جانبه، رحب المحافظ بالفكرة المنفذة مكلفًا الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة، بإرسال فريق لأخذ عينة من المياه وتحليلها قبل وأثناء وبعد المعالجة ومعرفة مدى مطابقتها للمواصفات والمعايير الصحية ومدى ملائمتها لري الأراضي الزراعية والعرض بتقرير بالنتائج لمخاطبة الجهات المعنية لمعرفة ودراسة إمكانية تنفيذ الفكرة على نطاق أوسع.
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