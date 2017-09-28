34 شركة تنضم لمنظومة النظافة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، 34 شركة نظافة ستعمل بداء من اليوم في الارتقاء بمستوى نظافة شوارع وطرقات المدينة.

وأكد "الغضبان"، خلال لقائه مسؤولي الشركات، ضرورة العمل ليل نهار حتى يشعر المواطن بالتغيير وحتى تصبح محافظة بورسعيد خالية من القمامة على مدار 24 ساعة.

وشدد المحافظ على عزمه الكامل على إنهاء مشكلة القمامة، مؤكدا أن إضافة الشركات الجديدة جاء من أجل تحقيق ذلك ولن يتم التهاون في التقصير في أداء المهام المكلف بها كل شركة.

وكلف محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بمتابعة أعمال الشركات، مشيرا إلى أن المواطن البورسعيدي يستحق العمل من أجل توفير بيئة صحية له وهذا واجب تسعي المحافظة من أجله.