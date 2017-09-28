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بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة إدكو وأكمنة الطريق الزراعي

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مصراوي Masrawy

بالصور .. مدير أمن البحيرة يتفقد مركز شرطة إدكو وأكمنة الطريق الزراعي

03:10 م الخميس 28 سبتمبر 2017

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البحيرة – أحمد نصرة:

تفقد اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، اليوم الخميس، مركز شرطة إدكو واطّلع على سير الأعمال الإدارية بالمركز، ومدى تفهم الضباط والأفراد لأعمالهم المكلفين بها.

ووجه مدير الأمن، بتسهيل كافة الإجراءات لكبار السن وحسن معاملة المواطنين، واجتمع بالضباط والأفراد، مشددًا على سرعة إنهاء مطالب المواطنين المترددين على المركز لإنهاء مصالحهم.

كما تفقد الأقوال الأمنية المعينة لتأمين الطريق الزراعي، لمتابعة مقومات الخدمات من حيث الأفراد والمركبات والتسليح، ووجه باليقظة التامة ومداومة المرور على الطرق السريعة، وفحص كافة السيارات المتوقفة على جانب الطريق بما لا يعوق حركة السير، وسرعة الانتقال فور تلقي البلاغات لإشعار المواطن بالأمن والاستقرار على الطريق.

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