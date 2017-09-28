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إحالة رئيس قسم تحسين البيئة ومسئولين آخرين للتحقيق بالمنوفية

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مصراوي Masrawy

إحالة رئيس قسم تحسين البيئة ومسئولين آخرين للتحقيق بالمنوفية

03:05 م الخميس 28 سبتمبر 2017

إحالة رئيس قسم تحسين البيئة ومسئولين آخرين للتحقيق بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة كلا من رئيس قسم تحسين البيئة بقرية ساحل الجوابر ومسؤول النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية بالقرية للتحقيق.

جاء ذلك لانتشار القمامة بالقرية وإهمالهم في الأشراف والمتابعة مما يؤثر على العمل ونظافة القرية والمتابعة الميدانية بقرية سرسموس وقرية كفر سرسموس وقرية شمياطس.

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