إحالة رئيس قسم تحسين البيئة ومسئولين آخرين للتحقيق بالمنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، إحالة كلا من رئيس قسم تحسين البيئة بقرية ساحل الجوابر ومسؤول النظافة ومسؤول الحملة الميكانيكية بالقرية للتحقيق.

جاء ذلك لانتشار القمامة بالقرية وإهمالهم في الأشراف والمتابعة مما يؤثر على العمل ونظافة القرية والمتابعة الميدانية بقرية سرسموس وقرية كفر سرسموس وقرية شمياطس.