بالصور- "كوبري المحطة" بكفر سعد.. همزة وصل تهدد حياة 20 ألف مواطن
بالصور- "كوبري المحطة" بكفر سعد.. همزة وصل تهدد حياة 20 ألف مواطن
03:03 م الخميس 28 سبتمبر 2017
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دمياط – محمد إبراهيم
أعرب عدد من أهالي مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، عن استيائهم من إهمال الكوبري الخشبي بمحطة القطار بمنطقة التفتيش، مؤكدين أنه مهدد بالسقوط مما يعرض حياة المئات من الذين يمرون به يوميًا للخطر، مطالبين بإنشاء كوبري معدني جديد.
وقال عمر شرف، مهندس، ويقيم بالمركز إن هناك حالة من التجاهل من المسؤولين رغم التقدم بعشرات الشكاوى بشأن إحلال وتجديد الكوبري الخشبي الواصل بين محطة قطار كفر سعد وموقف سيارات الأجرة، مضيفًا "يمر عليه المئات يوميًا ويخدم قرى عدد سكانها يتجاوز 20 ألف شخص".
وبيّن شرف "الكوبري على وشك السقوط بسبب ضعف بنيته وبالفعل هناك أجزاء تهدمت منه، والمواطنون الذين يمرون من عليه دائمًا ما يكونوا في حالة من الذعر لكنه الأقرب إلى محطة القطار أو موقف السيارات".
وتساءل محمد الجندي، موظف، من أهالي تفتيش كفر سعد "متى يتحرك أحد المسئولين لإحلال وتجديد الكوبري وهو في مكان حيوي خصوصًا بعد نقل الموقف، أم ننتظر سقوط طفل أو تعثر مسن وخصوصًا أن السيدات والعجائر يستخدمونه يوميًا".
وطالب الجندي بدخول الكوبري ضمن خطط التطوير التي تشهدها قرى المركز في الآونة الحالية بعد رصف وتجميل عدد من الميادين والشوارع الرئيسية بها، فضلا عن تكثيف التواجد المروري.
من جانبه، أكد المحاسب حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، أن الكوبري محل الشكوى جرى بناؤه بشكل عشوائي من قبل الأهالي دون الحصول على الترخيص اللازم منذ سنوات، لافتًا إلى أن خطورته تتمثل في موقعه على ترعة البلامون.
وأشار رئيس الوحدة المحلية إلى أنه من المقرر إنشاء معدية من الحديد أو كوبري خشبي جديد بدلا من الحالي، لافتًا إلى أن مديرية الري رفضت إنشاء كوبري عشوائي على الترعة، ومن المقرر بحث الموقف مع الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط للحصول على موافقته.
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