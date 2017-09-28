البحرية التونسية تنقذ 14 مهاجرا جزائريا غير شرعي من الغرق
البحرية التونسية تنقذ 14 مهاجرا جزائريا غير شرعي من الغرق
03:01 م الخميس 28 سبتمبر 2017
تونس - (د ب أ):
أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس عن انقاذ 14 مهاجرا جزائريا من الغرق بينما كانوا في هجرة غير شرعية نحو السواحل الايطالية.
وقالت الوزارة إن وحدات من البحرية أنقذت صباح اليوم المهاجرين غير الشرعيين من ذوي الجنسية الجزائرية إثر تعطب مركبهم على بعد 30 كيلومترا شمال مدينة طبرقة التابعة لولاية جندوبة، وهي مدينة قريبة من الحدود الجزائرية.
وأوضحت أن المهاجرين أبحروا من سواحل مدينة عنابة بالجزائر، منذ الليلة الفاصلة بين 24 و25 سبتمبر الجاري باتجاه السواحل الإيطالية.
ونقلت الوحدات البحرية المهاجرين إلى ميناء طبرقة حيث تم تسليمهم إلى الحرس الوطني لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم
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