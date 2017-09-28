تزايد أعداد نواب البرلمان الألماني ذوي الأصول الأجنبية

برلين - (د ب أ):

قالت مصادر في ألمانيا إن عدد نواب البرلمان الاتحادي الذين ينحدرون من أصول مهاجرة ارتفع خلال الدورة التشريعية الجديدة مقارنة بالدورة الماضية.

وحسب موقع "ميدين دينست انتجراتسيون" للأخبار المتعلقة بالاندماج في ألمانيا فإن 57 من إجمالي 709 نواب ذوي خلفية مهاجرة انتُخِبوا الأحد الماضي في البرلمان الجديد.

و وفقا لمكتب الإحصاء الألماني فإن 5ر11% من الألمان كانوا عام 2015 من أصول مهاجرة. ويعتبر حزب اليسار الألماني صاحب النسبة الأكبر من هؤلاء الألمان الذين ينحدرون من أصول أجنبية حيث تبلغ نسبتهم بين أعضائه في البرلمان الاتحادي 8ر18% يليه حزب الخضر الذي يضم في صفوفه 9ر14% من الأعضاء ذوي الأصول الأجنبية ثم الحزب الاشتراكي الديمقراطي 8ر9%.

أما حزب البديل من أجل ألمانيا فإن نسبة أعضائه في البرلمان الذين ينحدرون من أصول غير ألمانية تبلغ 5ر7% أغلبهم من دول الكتلة الشرقية سابقا.

وفي الحزب الديمقراطي الحر الذي أصبح له كتلة في البرلمان الجديد تبلغ نسبة الألمان ذوي الأصول الأجنبية 3ر6% في حين أن نسبة البرلمانيين في الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذين ينحدرون من أصول غير ألمانية لا تتجاوز 9ر2% من إجمالي عدد النواب.

وينحدر أكثر من ثلث أعضاء البرلمان ذوي الأصول الأجنبية من دول أعضاء بالاتحاد الأوروبي في حين أن نحو ربعهم لهم جذور تركية.