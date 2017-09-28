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أردوغان: سعي كردستان العراق للاستقلال "سيفشل حتما"

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مصراوي Masrawy

أردوغان: سعي كردستان العراق للاستقلال "سيفشل حتما"

02:45 م الخميس 28 سبتمبر 2017

اسطنبول - (د ب أ):
أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس أن سعي إقليم كردستان العراق من أجل الاستقلال، سيفشل حتما، وذلك بعد إجراء استفتاء الاستقلال يوم الاثنين الماضي.

وقال اردوغان،في اجتماع لاكاديمية الشرطة في أنقرة، إن "هذه المغامرة التي بدأت على الرغم من كل تحذيراتنا، ستنتهي – حتما - بالفشل".

وأضاف أردوغان إن حكومة كردستان العراق "قد ألقت بنفسها في النار"، مضيفا: "سنوقف هذا التحريض الذي تتم محاولته في العراق، مثلما لم نسمح بوصول الحريق الذي اندلع في سورية بالوصول إلى بلادنا".

وتعتبر تركيا استفتاء الاستقلال الذي جرى يوم الاثنين الماضي، تهديدا أمنيا. وتخشى أنقرة من أن يعمل استقلال إقليم كردستان العراق على تشجيع الأفكار الانفصالية بين الأقلية الكردية الضخمة.

وتحارب تركيا بالفعل حزب العمال الكردستاني المحظور الذي يطالب بمزيد من الحكم الذاتي.

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