الأحد.. قطع المياه عن 7 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة

كتبت- ندى الخولي:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه سيتم قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الأحد المقبل، وحتى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي؛ لإجراء صيانة طارئة بمحطة مياه الجيزة.

وتشمل المناطق: بين السريات وشارع جامعة القاهرة وشارع مراد ومنطقة ميدان الجيزة وحي الدقي وحي العجوزة وشارع النيل .

وأهابت المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمحلات والمستشفيات والمنشأت الشرطية تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع .

ووجه المحافظ الشركة بضرورة الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء الأعمال وعدم تجاوزها، مشيراً إلى أنه تم تخصيص رقم طوارئ (125) لتلقى شكاوى المواطنين وتلبية إحتياجاتهم فى هذا الشأن بالإضافة للخط الساخن للمحافظة (114).

وكلف المحافظ شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بمياه الشرب لسد حاجة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمحلات خلال الانقطاع والتحرك إلى الأماكن المتأثرة.