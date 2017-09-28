ساويرس يعلن تعاونه مع فوريست ويتكر لمساعدة شباب جنوب السودان

كتبت- منى الموجي:

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس "لدي شغف وحب لجنوب السودان، لأنها من أكثر الدول التي عندما تذهب إليها تشعر بأنك في مصر، لديهم نفس التقاليد لا يمتلكون حس الفكاهة المرتبط بالمصريين لكنهم مثل المصريين".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نجيب ساويرس في قاعة اوديماكس بمبنى الجامعة الألمانية على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، للإعلان عن تفاصيل الشراكة التي ستجمعه بالفنان العالمي فوريست ويتيكر من خلال "مبادرة ويتيكر للسلام".

وقال ساويرس "عندما زرتهم لم يكن لديهم كراسي أو مقاعد والمدرسة ليس بها مقاعد ولا سبورة والأطفال يجلسون على الطين، درجة المأساة كانت عظيمة وعندما عدت أرسلت لهم مقاعد وأرسلت أدوات موسيقية نحاسية، وقابلت ويتيكر صديقي الذي يسافر من الولايات المتحدة لجنوب السودان ليساعدهم، فرحة وسعادة يشعر بها الشباب الذين نوفر لهم الفرص"، لافتا إلى امتلاكه طموح لتقديم بعض الاستثمارات لضمان توفير الوظائف للشباب، قمت بعمل بعض الأمور الخيرية ويشرفني أن أكون شريكك".

وكان ساويرس قد أكد وجود روابط تاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، من روابط تاريخية قوية.

وقال إن الأحداث الأخيرة في جنوب السودان، "تسبب الكثير من الألم لأي شخص لديه قلب، ويعتبر العمل المجتمعي الذي قام به فوريست وفريق مبادرته مهم جدا، لإعطاء الأمل لمستقبل أفضل في جنوب السودان، بعد حرب أهلية دامت ٣ سنوات، أدت إلى تشريد الملايين وموت الآلاف.

وتابع "تعمل المنظمة على تنمية السلام ودفع عجلة التنمية من خلال برامج فريدة لرعاية جيل جديد من القادة الشباب، وأنا فخور جدا بالشراكة مع مبادرة ويتيكر للسلام والتنمية لدعم هذه الجهود".