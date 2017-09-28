وزير الخارجية يلتقي مع السفير الإيطالي الجديد

القاهرة (مصراوي)

‏استقبل وزير الخارجية سامح شكري الخميس سفير إيطاليا الجديد لدي مصر جيامبا ولو كانتيني، بحسب بيان للسفارة.

وأفاد البيان بأن الجانبين بحثا سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا واعطاء دفعة قوية للعلاقات الثنائية بين البلدين الى جانب عدد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وكان السفير الايطالي قد وصل إلى القاهرة قبل نحو أسبوعين حيث قام بتقديم صورة من أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جمهورية مصر العربية، للخارجية.