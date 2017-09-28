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حتى لا تتعرضين للابتزاز.. كيف تعرفين المرآة الجاسوسية؟

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حتى لا تتعرضين للابتزاز.. كيف تعرفين المرآة الجاسوسية؟ حتى لا تتعرضين للابتزاز.. كيف تعرفين المرآة الجاسوسية؟

مصراوي Masrawy

حتى لا تتعرضين للابتزاز.. كيف تعرفين المرآة الجاسوسية؟

02:57 م الخميس 28 سبتمبر 2017

كتبت- هاجر حاتم:

هناك بعض المحلات التي تقوم بالتجسس على الفتيات من خلال عرض مرآة جاسوسية، تكون من الامام على شكل مرآة عاكسة، ومن الخلف، تُظهر كل ما يحدث أمامها، وكانها زجاج شفاف.

وقبل أن تقومي بارتداء الملابس بغرفة القياس، قومي بوضع إصبعك على المرآة إذا كان هناك مسافة تقدر بـ 1 سم تقريبا بين صباعك وانعكاسه فهعذا يعني أن هذه المرآة لا تعكس شيء، بحسب ما ذكره موقع brightside.

والمرآة "الجاسوسية" هي التي عندما تضعين إصبعك عليها لايكون هناك مسافة بين إصبعم وانعكاسه.

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