مجازاة 36 طبيبًا وصيدليًا بالشرقية بسبب "تزويغهم من العمل"

الشرقية – فاطمة الديب:

قرر اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، اليوم الخميس، مجازاة 36 طبيبًا وصيدليًا وفنيًا بمستشفى أبو حماد المركزي، بخصم 3 أيام من رواتبهم وإحالتهم للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية؛ لمغادرتهم مقر عملهم بدون إذن أو عذر قانوني.

وأشار المحافظ، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، إلى ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بدواوين العمل، والمنشآت الصحية بنطاق دائرة المحافظة؛ لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، قامت بالمرور المفاجئ على مستشفى أبو حماد المركزي، وتبين عدم تواجد 36 من العاملين بالمستشفى أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية.