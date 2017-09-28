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ضبط محامية استولت على 6 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط محامية استولت على 6 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين في الدقهلية

02:41 م الخميس 28 سبتمبر 2017

ضبط محامية استولت على 6 ملايين جنيه بالنصب على المواطنين في الدقهلية

تعبيرية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن الدقهلية، اليوم الخميس، القبض على محامية بعد استيلائها على 6 ملايين جنيه من المواطنين بمدينة جمصة بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية.

تلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد محمد الإمبابي، مأمور قسم شرطة جمصة يفيد بورود عدة بلاغات تتهم سيدة تعمل بمجال سمسرة العقارات وتدعى "شيماء. م. أ"، 35 سنة، محامية ومقيمة بجمصة البلد التابعه لمركز دمياط باستيلائها على مبالغ مالية منهم بلغت قيمتها 6 ملايين جنيه بقصد تشغيلها في مجال الاستثمارات العقارية والأراضي مقابل ربح شهرى 30% إلا أنها قامت منذ فترة بقطع دفع الربح.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة جمصة بقيادة الرائد محمد فوزي، رئيس المباحث من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أكدت أن تلك الأموال خسرت بعضها في بعض المشاركات.

جرى تحرير المحضر رقم 2626 جنح قسم شرطة جمصه وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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