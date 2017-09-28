أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

انطلاق مسابقة دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

انطلاق مسابقة دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

02:39 م الخميس 28 سبتمبر 2017

انطلاق مسابقة دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

يوسف الدمرداش وكيل مديرية الشباب والرياضة بالوادي

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن يوسف دمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحافظة تستضيف، اليوم الخميس، بطولة دوري مراكز الشباب للمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد دمرداش، في تصريحات صحفية، أن البطولة تنطلق من 28/9 إلى 1/10/2017م على ملعبي مركز شباب الخارجة وملعب الاستاد الرياضي، على أن تقام في تمام الساعة 3 عصرًا.

وتضم المجموعة الأولى: الوادي الجديد - مرسى مطروح - جنوب سيناء، والتي ستقام المباريات الخاصة بها بالإستاد الرياضي.

فيما تضم المجموعة الثانية: البحر الأحمر - أسوان - شمال سيناء، وستقام المباريات الخاصة بها بملعب مركز شباب الخارجة.

جدول مباريات المحافظات الحدودية

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • افتتاح 21 منشأة رياضية بالوادي الجديد.. الأحد

    أخبار

  • 4 فرق فنون شعبية تشارك في حفل "هيبس" بالوادي الجديد

    أخبار

  • الجيش يوزع مقاعد مدرسية ومواد تموينية على الأيتام بالوادي الجديد

    أخبار

  • بالصور.. فعاليات الاحتفال بيوم السياحة العالمي في شرم الشيخ

    أخبار

إعلان

669dc27489.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو

موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو