انطلاق مسابقة دوري مراكز شباب المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن يوسف دمرداش، وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، أن المحافظة تستضيف، اليوم الخميس، بطولة دوري مراكز الشباب للمحافظات الحدودية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

وأكد دمرداش، في تصريحات صحفية، أن البطولة تنطلق من 28/9 إلى 1/10/2017م على ملعبي مركز شباب الخارجة وملعب الاستاد الرياضي، على أن تقام في تمام الساعة 3 عصرًا.

وتضم المجموعة الأولى: الوادي الجديد - مرسى مطروح - جنوب سيناء، والتي ستقام المباريات الخاصة بها بالإستاد الرياضي.

فيما تضم المجموعة الثانية: البحر الأحمر - أسوان - شمال سيناء، وستقام المباريات الخاصة بها بملعب مركز شباب الخارجة.