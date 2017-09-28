رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للرجاء

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أعلن نادي الرجاء، اليوم الخميس، رسميًا عن تعيين عماد النحاس مدافع النادي الأهلي السابق مديرًا فنيًا للفريق المطروحي، عقب استقالة خالد القماش بعد الخساراة من الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان مسؤولي الرجاء برئاسة الحاج سعد أبو صندوق، أعلنوا أمس الأربعاء، عن استقالة خالد القماش بعد خسارة الـ 4 مباريات الأولى ببطولة الدوري العام، ولم ينجح في تحقيق أي نقطة خلال المسابقة حتى الآن، ليحتل المركز الأخير بجدول الدوري الممتاز وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث.

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يشار إلى أنه سيعاون عماد النحاس صاحب الـ41 عامًا، كل من رامى ربيع مدربًا عامًا، ومصطفى زيكا مدرب، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى.