أخبار عاجلة

ستاد مصر - الجيش يخطط لعرقلة مسيرة سموحة فى الإسكندرية -
السيسي يستقبل رئيس شركة كهرباء فرنسا -
لجنة فرعية بـ"إسكان النواب" لمتابعة المشروعات القومية -
ولي العهد السعودي: مدينة نيوم ستُدرج في الأسواق -
موسكو تحتج على اطلاق واشنطن على أرشيف القنصلية الروسية في سان فرانسيسكو -
صدام الجاسر... رحلة بين سجون الأسد والنصرة وداعش -
محافظ الإسكندرية يصل موقع حريق العجمي.. ويعلن حالة الطوارىء بالمستشفيات (صور) -
بسبب حريق.. تأجيل الدراسة في مدرسة العائلة المقدسة بالمنصورة -
بالصور - قرار بتشميع مطعمين لسوء حالة النظافة في بورسعيد -
"الرقابة الإدارية" تلقي القبض على مدير إدارة بالدقهلية أثناء تقاضيه رشوة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للرجاء

Google+ Print
رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للرجاء رسميًا.. عماد النحاس مديرًا فنيًا للرجاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي الرجاء، اليوم الخميس، رسميًا عن تعيين عماد النحاس مدافع النادي الأهلي السابق مديرًا فنيًا للفريق المطروحي، عقب استقالة خالد القماش بعد الخساراة من الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وكان مسؤولي الرجاء برئاسة الحاج سعد أبو صندوق، أعلنوا أمس الأربعاء، عن استقالة خالد القماش بعد خسارة الـ 4 مباريات الأولى ببطولة الدوري العام، ولم ينجح في تحقيق أي نقطة خلال المسابقة حتى الآن، ليحتل المركز الأخير بجدول الدوري الممتاز وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثالث.

شاهد أيضا

يشار إلى أنه سيعاون عماد النحاس صاحب الـ41 عامًا، كل من رامى ربيع مدربًا عامًا، ومصطفى زيكا مدرب، ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

سحر نصر تتفق مع الصندوق السعودي على ضخ استثمارات جديدة

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إصابة 5 أشخاص إثر حريق بمصنع كيماويات في الإسكندرية

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

إطلاق أسم الشهيد «محمد عادل» على مدرسة الباجور الثانوية (صور)

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر

حادث المنشية.. خيانة الإخوان ونجاة عبد الناصر