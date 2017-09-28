«أحذر يا أهلي».. 5 نصائح قبل موقعة النجم الساحلي

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يلتقي النادي الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي، مساء الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي بسوسة، في إطار ذهاب دور نصف نهائي، بدوري أبطال إفريقيا.

ويأمل النادي الأهلي في العودة إلى القاهرة بنتيجة إيجابية تساعده في مباراة العودة، بملعب برج العرب بالإسكندرية، ويضع قدمًا في المباراة النهائية بالبطولة الإفريقية.

ويقدم لكم «التحرير» 5 نصائح قبل خوض المباراة المرتقبة مع الفريق الساحلي التونسي.

- هشام محمد

في مباراة الترجي التونسي الماضية، والتي جمعت بينه وبين الأهلي، في إياب ربع النهائي للبطولة ظهر عمرو السولية، لاعب وسط الفريق بشكل غير مرضي لجماهير الأهلي، وحملت بعض من الجماهير سوء المستوى للفريق على أكتاف "السولية" وأن اللاعب لم يؤدي المطلوب منه بالرغم من الفوز.

ومن المرجح أن يدفع "البدري" بهشام محمد، لاعب الأهلي الجديد بالمباراة المرتقبة خاصة بعد أن قدم اللاعب أداء جيد فور مشاركته بمباراة الترجي الماضية ولفت الأنظار بعد أداءه الجيد في المباراة.

- عدم الدفع بأزارو

نال الدولي المغربي، وليد أزارو، مهاجم الفريق، لانتقادات لازعة من جانب الجماهير، بعد أن قدم الأخير مستوى غير جيد بمباراة الإياب أمام الترجي، وإهداره لإنفراد من نصف الملعب، ولعب الكرة برعونة شديدة الأمر الذي أثار غضب عشاق المارد الأحمر.

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ومشاركة المغربي، أمام النجم الساحلي هي موضع الشك كبير خاصة وأن اللاعب لم ينال إعجاب حسام البدري، المدير الفني للفريق في مباراة الترجي الماضية.

- ملعب سوسة ليس رادس

يجب على الجهاز الفني للنادي الأهلي، تهيئة اللاعبين قبل دخول المباراة أن الملعب الأولمبي بسوسة ليس كملعب رادس، فالأجواء مختلفة تمامًا وصعبة بشكل كبير، بسبب الحماس الجماهير للفريق الساحلي.

وتقابل الأهلي مع نظيره النجم الساحلي التونسي 5 مرات على ملعب "سوسة"، حسم التعادل نتيجة 4 مواجهات بينهما علي هذا الملعب، وخسر المارد الأحمر مرة وحيدة، ولم يحقق أي انتصار علي هذا الملعب الذي أصبح يُمثل "عقدة" للأهلاوية.

- الحذر من تكرار خطأ برشلونة

يجب على النادي الأهلي، أن ينسى مباراته أمام الترجي التونسي، والتي كانت دراماتيكية، بعد تعادل المارد الأحمر في برج العرب، وفي مباراة العودة تلقى المارد الأحمر هدف في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني نجح لاعبي الفريق تسجيل هدفين، وسط تقديم مباراة قوية، وتشبيه البعض المباراة ببرشلونة وباريس سان جيرمان، وإطلاق لقب "ريمونتادا الترجي".

ولكن يجب الحذر من تكرار خطأ برشلونة، حيث بعد ريمونتادا باريس، خسر البلوجرانا بثلاثية نظيفة أمام اليوفينتوس، ولم يفلح في التعويض بمباراة الذهاب، وودع «التشامبيونزليج».