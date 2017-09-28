الزمالك وإنبي.. اكتساح للأبيض ومُتعة لا تنتهي (فيديو)

التحرير

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يلتقي نادي الزمالك مع نظيره إنبي غدًا الجمعة، لحساب مباريات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، ويدخل الفارس الأبيض اللقاء وفي جعبته 7 نقاط من ثلاث مباريات حصدهم من تعادل مع الإنتاج في الجولة الأولي ثم فوز على الداخلية والمصري، أما إنبي فيدخل اللقاء وفي رصيده نقطة وحيدة من تعادل وهزيميتن.

وشهدت لقاءات الفريقين السابقة إثارة وندية كبيرة، حيث التقيا 28 مرة، حقق الزمالك 15 فوزًا فيما حقق إنبي الفوز 5 مرات وتعادلا في 8 مباريات.

ويستعرض «التحرير» أبرز لقاءات الفريقين في السطور التالية..

- نهائي كأس مصر 2008

- البطولة الوحيدة للزماك في السنوات العجاف كانت أمام خصمه إنبي حيث فاز الزمالك بهدفين مقابل هدف أحرزهما أسامة حسن من ركلة جزاء وعمرو زكي، فيما سجل هدف الفريق البترولي محمد يونس.

- إنبي × الزمالك (2010-2011)

- دخل الزمالك موسم 2010-2011 منافسًا قويًا على لقب الدوري الممتاز، لكن خسارة مفاجئة من إنبي بثلاثة أهداف مقابل هدف تعطل مسيرة الفارس الأبيض، أحرز الأهداف البترولية محمد أبو العلا ومحمد ناصف وديفونية، بينما أحرز محمد عبد الشافى هدف الزمالك الوحيد في اللقاء.

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- إنبي × الزمالك (نهائي كأس مصر 2011)

أول بطولة يخاض غمارها الزمالك تحت قيادة المعلم حسن شحاتة، وبعد وصوله للمباراة النهائية، التقى الفريقان في نهائي كأس مصر مرة أخرى، لكن هذه المرة كانت النتيجة مغايرة حيث تمكن إنبي من الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف ليضيع اللقب على الفارس الأبيض، تقدم عمرو زكى للزمالك وأحرز هدفي انبي عادل مصطفى وأحمد عبد الظاهر.

- الزمالك × إنبي (2015-2016)

مع تولي أحمد حسام (ميدو) المسئولية الفنية لنادي الزمالك، موسم 2015-2016، كان هدف شيكابالا بعد عودته من إعارته للدراويش كان كفيلًا بفوز الزمالك على إنبي بهدف نظيف.

- الزمالك × إنبي (2016-2017)

فاز الزمالك على نظيره إنبي، في موسم 2016-2017، بهدفين عن طريق طارق حامد وباسم مرسي، وأحرز هدف الفريق البترولي عن طريق عمرو مرعي مهاجم النجم الساحلي الحالي.