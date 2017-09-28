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ألفيس: الكرة وظيفة ألعبها للمتعة.. وكنت أفضل العمل كموسيقي

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ألفيس: الكرة وظيفة ألعبها للمتعة.. وكنت أفضل العمل كموسيقي ألفيس: الكرة وظيفة ألعبها للمتعة.. وكنت أفضل العمل كموسيقي

التحرير

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كشف البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الوظيفة التي تمناها قبل أن يكون لاعب كرة قدم، وذلك حسبما أفاد في تصريحات لمجلة «فور فور تو» البريطانية، اليوم الخميس.

وقال الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي: "كنت أفضل العمل كموسيقي، على أن أكون لاعب كرة قدم، ولكني رغبت في تحقيق حلم والدي الذي تمنى أن يراني لاعبا".

وتابع داني ألفيس: "لقد كان يحب كرة القدم وكنت أتفهم شغفه، ولذلك قررت بدء مسيرتي العملية بممارسة كرة القدم، وكان مرجعي دائمًا كافو، نجم ميلان السابق، فقد كان أحد أعظم اللاعبين الذين شاهدتهم".

وأضاف ألفيس: "لو أن لديّ القدرة على اتخاذ قرار يتعلق بكرة القدم، فلابد من تواجد الاحترام المتبادل فهذا الأمر نفتقده في الملاعب، ولذلك علينا البدء بتغيير المسؤولين واستبدالهم بآخرين يتعاملون مع اللعبة بمنطق الحب وليس المكاسب".

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واختتم الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي: "البعض يتعامل مع كرة القدم على أنها وظيفة، ولكن في السابق كان الجميع يلعبها لأجل المتعة فقط، وأنا أفعل الأمر ذاته".

شاهد.. داني ألفيس يغني أغنية ديسباسيتو

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التحرير

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