«يويفا» يُعلن تفاصيل تصفيات يورو 2020

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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، اليوم الخميس، أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) ستجرى في «دبلن» عاصمة جمهورية أيرلندا، العام المقبل.

وتشارك جميع الاتحادات الـ55 الأعضاء باليويفا في القرعة يوم الثاني من ديسمبر 2018 حيث ستقام مباريات التصفيات بين شهري مارس ونوفمبر 2019.

وسيتم تقسيم المنتخبات على 10 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 5 أو 6 فرق، مع تأهل 20 منتخبا للبطولة بشكل مباشر، وسيتم تحديد هوية الفرق المشاركة في الدور الفاصل المؤهل ليورو 2020 من خلال النسخة الأولى من بطولة دوري الأمم.

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وستقام مباريات البطولة في أكثر من 13 دولة أوروبية، فيما يستضيف ملعب ويمبلي العريق بلندن مباراتي الدور قبل النهائي وكذلك المباراة النهائية للمسابقة.

وبجانب أيرلندا التي تستضيف 3 مباريات بدور المجموعات ليورو 2020، وواحدة في الأدوار الاقصائية في دبلن، ترشحت هولندا وأذربيجان وإسبانيا وبلجيكا ورومانيا والدنمارك وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وروسيا لاستضافة مباريات البطولة.