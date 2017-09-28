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نقيب المحامين: نحتاج لاستلهام تجربة عبد الناصر للخروج من الأزمات الراهنة

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مصراوي Masrawy

نقيب المحامين: نحتاج لاستلهام تجربة عبد الناصر للخروج من الأزمات الراهنة

02:17 م الخميس 28 سبتمبر 2017

نقيب المحامين: نحتاج لاستلهام تجربة عبد الناصر للخروج من الأزمات الراهنة

عبد الناصر

كتبت - هاجر حسني:

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن المنطقة العربية في ظل ما تعانيه من محاولات تقسيم لدولها، تحتاج لاستلهام رسالة وتجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للخروج من الأزمات الراهنة.

وأضاف "عاشور" في بيان اليوم الخميس، أنه رغم مرور ما يقرب من نصف قرن على رحيل عبد الناصر، فإنه مازال رمزًا لدى الشعوب العربية كافة، نتيجة لإيمانه بالقومية العربية، وضرورة تحقيق الوحدة، ودعمه لحركات الاستقلال، وما زالت ترفع صوره في ثوراتهم ضد الفساد والطغيان، ومطالبتهم بالعدالة الاجتماعية.

وتابع: "رفع الشعب المصري صوره، في ثورتي 25 يناير، و30 يونيو، فهو الحاضر الغائب، وستبقى رسالته خالدة، وأفعاله ومواقفه حاضرة في أذهان الشعوب العربية".

وتوافد سياسيون ومواطنون على ضريح "عبد الناصر"، اليوم الخميس، لإحياء الذكرى 47 لرحيل "الزعيم".

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