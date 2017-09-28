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سقوط ضحايا إثر تعطل صاروخ الأمريكي خلال غارة جوية في كابول

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مصراوي Masrawy

سقوط ضحايا إثر تعطل صاروخ الأمريكي خلال غارة جوية في كابول

02:09 م الخميس 28 سبتمبر 2017

سقوط ضحايا إثر تعطل صاروخ الأمريكي خلال غارة جوية في كابول

غارة جوية في كابول

كابول (أ ش أ)

أكد حلف شمال الأطلنطي (الناتو) أن غارة جوية شنتها القوات الأمريكية خلال هجوم لمسلحين على مطار كابول، أسفرت عن وقوع عدد من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين عقب حدوث عطل بأحد الصواريخ الأمريكية.

وذكر بيان صادر عن مهمة الدعم الحازم في أفغانستان - نقلته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية اليوم الخميس - أنه "خلال إحباط هجوم اليوم، أطلق متمردون مجموعات هائلة من الذخائر شديدة الانفجار بما فيها مدافع الهاون بالقرب من مطار حامد كرزاي الدولي وقاموا بتفجير أحزمة ناسفة مما عرض حياة عدد كبير من المدنيين للخطر".

وأضاف البيان أن وحدة الاستجابة للأزمات الأفغانية (222) استجابت - على الفور - لمواجهة المهاجمين وأنهت الهجوم، فيما شنت القوات الأمريكية غارة جوية لدعمها.. وإن المفجع أن احد الصواريخ تعطل مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا".

وأشار البيان إلى أن "مهمة الدعم الحاسم تأسف بشدة للخسائر التي وقعت في صفوف غير المقاتلين"، وأكد أن المهمة "تتخذ كل الاحتياطات لتجنب وقوع خسائر بين المدنيين، حتى في الوقت الذي يستمر فيه أعداء أفغانستان في شن هجماتهم في مواقع تعرض المدنيين عمدا لخطر شديد ".

ولم ترد تفاصيل أخرى بشأن العدد الدقيق للضحايا في الغارة الجوية للتحالف، وأفاد البيان "شرعنا في إجراء تحقيق بشأن الهجوم والذخيرة التي تعطلت، وستتاح المزيد من التفاصيل حول الهجوم في الأيام المقبلة ".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية نجيب دانيش قد صرح - الليلة الماضية - بأنه تم انتشال جثث أربعة مهاجمين من موقع الحادث، وأن مدنيا واحدا على الأقل قد قتل فيما أصيب 11 آخرون في الهجوم.

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