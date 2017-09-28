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بركان إندونيسيا: ارتفاع عدد الفارين إلى 122 ألف

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مصراوي Masrawy

بركان إندونيسيا: ارتفاع عدد الفارين إلى 122 ألف

02:08 م الخميس 28 سبتمبر 2017

بركان إندونيسيا: ارتفاع عدد الفارين إلى 122 ألف

جاكرتا (أ ش أ)
ارتفع عدد الإندونيسيين الفارين من منازلهم بجزيرة بالي تحسبا لثوران بركان (أجونج) إلى 122 ألف شخص.

وقالت السلطات - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الخميس - إنه تم إجلاء المواطنين من المنطقة وتوزيعهم على مخيمات مؤقتة ومراكز رياضية ومئات المباني العامة بأنحاء الجزيرة الإندونيسية.

وأضافت القناة أن البركان وصل إلى مرحلة حرجة خاصة مع تسجيل مئات الاهتزازات به على نحو يومي، وكانت السلطات رفعت التحذير إلى الدرجة القصوى الجمعة الماضية وفرضت منطقة محظورة حول البركان قطرها 5ر7 كيلومتر.

يذكر أن 1100 شخص على الأقل كانوا قد لقوا مصرعهم في البلاد جراء ثوران بركان "أجونج" في عام 1963. وتقع إندونيسيا في منطقة الحزام الناري بالمحيط الهادي وهي منطقة نشاط زلزالي متكرر وثوران للبراكين، وتضم الدولة نحو 130 بركانا نشطا.

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