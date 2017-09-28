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صهر ترامب "أنثى" وفقا لسجله الانتخابي

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مصراوي Masrawy

صهر "أنثى" وفقا لسجله الانتخابي

02:05 م الخميس 28 سبتمبر 2017

صهر ترامب

القاهرة (مصراوي)

كشفت وسائل إعلام أمريكية أن صهر الرئيس دونالد ترامب وأحد كبار مستشاريه المقربين، جاريد كوشنر، كان مسجلا لثمان سنوات في دائرته الانتخابية على أنه امرأة، وفقا لبيانات الناخبين المسجلين في نيويورك، حسبما أفادت بي بي سي الخميس.

وتظهر خانة تحديد الجنس في سجله الانتخابي على أنه "أنثى". ولا يعرف إذا كان الخطأ بسبب كوشنر نفسه أم أحد الموظفين.

ولكن ليست هذه المرة الأولى التي تخطئ فيها سجلات حكومية في معلومات أساسية حول الرجل المتزوج من ابنة ترامب الكبرى ايفانكا.

ففي عام 2009 عندما كان مسجلا في قوائم الناخبين بولاية نيوجيرسي، كًتب في خانة تحديد الجنس "غير معروف".

هذا المحتوى من

BBC

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مصراوي Masrawy

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