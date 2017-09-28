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تجديد تعيين أحمد زكي بدر بمجلس جامعة المنوفية

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مصراوي Masrawy

تجديد تعيين أحمد زكي بدر بمجلس جامعة المنوفية

02:07 م الخميس 28 سبتمبر 2017

تجديد تعيين أحمد زكي بدر بمجلس جامعة المنوفية

مجلس جامعة المنوفية

المنوفية- مروة فاضل:

وافق مجلس جامعة المنوفية، في جلسته الأخيرة، اليوم الخميس، على تجديد تعيين الدكتور أحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية السابق، عضوا من الخارج بمجلس الجامعة لمدة عامين.

جاء ذلك بحضور الدكتور معوض الخولي رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء كليات ومعاهد الجامعة وأمين عام الجامعة والأمناء المساعدين.

كما وافق المجلس على برنامج دورة اللغة الإنجليزية بكلية الآداب وعلى القواعد المنظمة لها حيث يتم انعقاد الدورة مرتين كل عام دراسي عقب الامتحان الفصلي النهائي ويعهد إلى مركز الخدمة العامة والاستشارات البحثية بالكلية مهمة تحديد قيمة الكتاب ورسوم الامتحان ورسوم استخراج الشهادة.

وأقر المجلس تعديل اللائحة الداخلية لبرامج الساعات المعتمدة لمرحلة البكالوريوس بكلية الهندسة بشبين الكوم بشأن تدريس مقررى حقوق الإنسان ومدخل إلى الجودة والاعتماد في مؤسسات التعليم العالي على طلاب برامج الساعات المعتمدة بالكلية أسوة بباقي الطلاب في الجامعة بنفس المحتوى لطلاب الفصول الدراسية.

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