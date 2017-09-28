إحالة 20 من العاملين في مستشفى بالمنوفية للتحقيق
إحالة 20 من العاملين في مستشفى بالمنوفية للتحقيق
02:06 م الخميس 28 سبتمبر 2017
المنوفية- مروة فاضل:
قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إحالة 20 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة للتحقيق.
وتبين خلال مرور لجان الإشراف والمتابعة بقيام 18 طبيبا و2 تمريض بترك العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بدون تحرير خط سير أو إذن.
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