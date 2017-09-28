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إحالة 20 من العاملين في مستشفى بالمنوفية للتحقيق

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مصراوي Masrawy

إحالة 20 من العاملين في مستشفى بالمنوفية للتحقيق

02:06 م الخميس 28 سبتمبر 2017

إحالة 20 من العاملين في مستشفى بالمنوفية للتحقيق

المنوفية- مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي رئيس مركز ومدينة الشهداء، بمحافظة المنوفية، إحالة 20 من العاملين بمستشفى زاوية الناعورة للتحقيق.

وتبين خلال مرور لجان الإشراف والمتابعة بقيام 18 طبيبا و2 تمريض بترك العمل قبل مواعيد العمل الرسمية بدون تحرير خط سير أو إذن.

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